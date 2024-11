La candidata per il centrodestra alle prossime elezioni regionali: «La Regione deve impegnarsi per un effettivo rilancio»

Un incontro definito «proficuo». È quello avvenuto oggi tra la candidata alle elezioni regionali per il centrodestra, Jole Santelli, e il commissario dell’autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli. «Lieta di ascoltare - ha detto Santelli - un racconto di cose fatte, di aspettative, di una realtà che finalmente sembra avere invertito la rotta. Gioia Tauro - ha aggiunto ancora Santelli - è una delle realtà più interessanti dell’Europa meridionale ed ha necessità della totale sinergia fra Autorità, Regione e Stato. Per quanto mi riguarda, nell’assoluto rispetto dei ruoli, credo che la Regione Calabria debba impegnarsi con tutte le sue forze per un effettivo rilancio, che non è più solo un sogno ma può diventare un’importante realtà».