Il deputato sicuro che nella 'legge di stabilità saranno individuate le misure che garantiranno il suo mantenimento'.

Il lavoro "alacre, attento e scrupoloso portato avanti nelle ultime settimane condurrà agli obiettivi sperati, ossia al mantenimento di un presidio imprescindibile per un territorio". Lo afferma in una nota il deputato di Vibo Valentia, che assicura il suo impegno costante a Roma per salvare la Prefettura. Già nelle settimane passate il deputato aveva ostentato ottimismo, dopo un incontro con Alfano, e ora ribadisce la sua posizione, sicuro che la questione sarà chiarita in tempi brevi, già nella legge di stabilità.



"Sono stato sempre animato da un cauto ottimismo - spiega Censore - sono convinto che sul mantenimento di presidi indispensabili anche il governo Renzi avesse spostato la sua attenzione. (...) Assieme agli altri parlamentari dei territori coinvolti dalla chiusura delle prefetture abbiamo elaborato e presentato un emendamento alla legge di stabilità, che di fatto individua possibili, e più razionali, tagli alla spesa pubblica".



L'obiettivo, spiega Censore, è sostituire i tagli agli uffici periferici con quelli negli uffici centrali, "salvaguardando così le Prefetture a rischio chiusura da una impostazione ragionieristica".