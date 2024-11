Sindaci e amministratori hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione alla Camera dei Deputati del libro “Il Palazzo” di Graziano Di Natale. Una platea affollatissima amministratori e giovani tutti impegnati in politica da ogni parte della provincia di Cosenza. Sono intervenuti con spunti propositivi e con racconti di quotidianità.

Hanno partecipato i sindaci di Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti, di Parenti Donatella Deposito, di San Donato di Ninea Jim Di Giorno, l’Assessore del Comune di Tarsia Marco Cetraro, Innocenzo Donato Assessore del Comune di Laino Borgo, Chiara Donato Consigliere Comunale di Paola, Mauro Limongi Cda Gal Riviera dei Cedri, Angelo Severino consigliere comunale di Morano Calabro, Michele Dima Associazione Prossimameta.

Presente il giornalista Guido Scarpino, redattore del Quotidiano del Sud che ha parlato degli atti intimidatori subito e nonostante tutto continua a raccontare storie di Calabria. Una Calabria che stenta ma non molla con esempi virtuosi di amministrazione che valorizza il cambiamento messo in campo da questo gruppo di amministratori. Ha preso parte alla presentazione il senatore Ernesto Magorno che ha dichiarato: «La storia di Graziano non può concludersi da presidente del consiglio comunale di Paola ma è una storia che deve iniziare ad andare avanti perché gli amministratori devono essere protagonisti dei prossimi appuntamenti».

Ha portato il suo saluto ai lavori, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini che elogia il lavoro istituzionale di Di Natale: «A lui mi legano sentimenti di stima e amicizia, ho imparato a conoscerlo in questi anni ed è una persona che trasmette entusiasmo, che quando è convinto delle sue idee è capace di insistere, uno che bussa di sabato, di domenica ed è al servizio permanente delle persone di cui si fida. Chiede consigli, si confronta ed io lo ringrazio perché abbiamo bisogno di persone come lui che portano passione, competenza ed intelligenza. La sua generosità bisogna saperla valorizzare». Conclude l’on. Beppe Fioroni che in merito al libro dice: «”Il Palazzo” è un diario di bordo che sintetizza le fatiche di un rappresentante istituzionale e di tutti quanti voi che avete creato un gruppo ed una opportunità di essere protagonisti in una terra come la Calabria. Oggi deve essere il punto di inizio di un percorso all’insegna dello slogan #iononmollo».