Vibo Valentia - Oggi pomeriggio, alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare della Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, in via Cesare Pavese, il candidato a sindaco del Comune di Vibo Valentia, dott. Elio Costa, presenterà le liste ed i candidati della coalizione che sostengono la sua candidatura a primo cittadino.

All'incontro, saranno presenti i candidati consiglieri delle sette liste civiche, compresa la lista Per Vibo Valentia Popolare, appena riammessa dal Tar di Catanzaro nella competizione elettorale, dopo l'esclusione da parte della Commissione Elettorale.