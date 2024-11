«È con rammarico che leggo, in un comunicato proveniente da una sigla della galassia Pd di Catanzaro, che nel Circolo di Pianopoli nel corso della affollatissima convenzione per il congresso nazionale ci sarebbero stati presunti brogli per dopare il risultato a favore di un candidato alla Segreteria nazionale. Quello che in coscienza mi sento di dire, senza timore di essere smentito da nessuno, è che domenica sono stati veramente in tanti gli amici ed i compagni che hanno voluto partecipare alla discussione e poi al voto, in un clima di grande civiltà, consapevoli della grave crisi politica e di rappresentanza che il partito e la sinistra stanno vivendo in questo periodo in Italia e nel Meridione». Così il segretario del circolo Pd di Pianopoli, Gianfranco Nanci.



«A Pianopoli – spiega ancora - è così, da sempre. In questo territorio, infatti, il Pd e la sinistra hanno saputo conservare profonde radici ed un antico radicamento fatto non di chiacchiere vuote ma di pratiche di buon governo e di solidarietà vera verso tutti, a partire da chi sta peggio. Pertanto, e con rispetto verso il mio partito, mi permetto di lanciare un appello-auspicio ad un’unità d’intenti ed al ripristino immediato di un clima di civiltà e di confronto, lo stesso clima che si respirava domenica a Pianopoli».



Nanci ritiene che sia «da irresponsabili prima ancora che da autolesionisti che, per la visibilità di qualche vecchio pezzo di antiquariato della politica nostrana, ci si permetta di infangare gratuitamente i tanti iscritti e militanti che a Pianopoli ed in tutto il circondario, in ogni consultazione sia essa elettorale che di partito, dimostrano attaccamento ed appartenenza vera. Nella qualità di segretario del Circolo respingo sdegnosamente queste affermazioni false e offensive verso tutta una comunità», ha concluso.