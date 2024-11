“Sud a rischio default”, la nuova puntata di Link su inflazione, rincari e rischio povertà per le famiglie italiane. Ospiti in studio il direttore della Svimez Luca Bianchi e la docente di Urbanistica della UniMed di Reggio Calabria Francesca Moraci

«L’inflazione non è uguale per tutti e non colpisce nello stesso modo in tutta Italia. Al Sud già fragile c’è un enorme pericolo di tensioni sociali. L’inflazione colpisce i beni alimentari e l’energia, spese primarie, quindi l’impatto fortissimo è sulle famiglie più deboli. Bisogna evitare che nuove famiglie entrino in povertà, deve essere questa la priorità del nuovo governo».

Luca Bianchi, direttore di Svimez, l’associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, è uno degli ospiti di Alessandro Russo nella nuova puntata di Link, in onda questa sera alle 21 su LaC Tv. Dagli studi de LaCapitale, Bianchi ha parlato di aumento dell’inflazione, di lavoro e della crisi economica che morde famiglie e piccole imprese, che cominciano a chiudere perché non sono più in grado di pagare materie prime ed energia.

«Il punto è che l’inflazione cresce, ma gli stipendi sono bloccati da più di trent’anni. È sui salari che bisogna intervenire per eliminare le disuguaglianze. L’inflazione corre, ma il mercato del lavoro in Italia era già fragile» ha commentato Bianchi, che ha parlato anche di Reddito di Cittadinanza «È stato usato da tutti in campagna elettorale, senza rispetto per le storie difficili che ci sono dietro. Non solo non va abolito, ma va addirittura rafforzato. Esiste in tutta Europa. E basta dire che costa troppo, ci sono cose che sono costate molto di più. Pensiamo paradossalmente al Bonus 110%, che è stato utilizzato anche dai ricchi che volevano farsi la villetta».

Ospite di Link anche Francesca Moraci, docente di Urbanistica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. «La missione del Pnrr è di abolire le disuguaglianze tra Nord e Sud. La questione però non è solo quanti soldi investi, ma come» ha detto Moraci, già membro del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato «gli interventi al Sud sono stati sempre emergenziali, mai strutturali. La spesa dello Stato non è stata distribuita come avrebbe dovuto, in base alla popolazione e tra il 2000 e il 2017 il Sud ha perso 840 miliardi. Il PNRR riuscirà a colmare il gap? Per il Sud 182 miliardi di euro sono poca cosa».

Link andrà in onda questa sera, giovedì 20 ottobre, alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.