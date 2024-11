Il senatore: «È necessario continuare il lavoro sui territori, con tante iniziative per fare conoscere le nostre idee e le azioni messe in campo e i nostri progetti»

«Il nostro partito, che ha come riferimento Matteo Renzi, unico vero leader esistente nel panorama politico italiano, è cresciuto molto nelle nostre province e, soprattutto, c'è grande attenzione verso la nostra proposta, che vuole includere tutte le energie che hanno voglia di mettersi a disposizione per costruire una nuova Calabria, proiettata verso il futuro e con al centro la cultura della legalità». Così il coordinatore regionale di Italia Viva, il senatore Ernesto Magorno, nel suo intervento alla prima riunione del coordinamento di Italia Viva Calabria.

«A tale proposito - ha aggiunto Magorno - non posso non rinnovare il nostro sostegno al procuratore Nicola Gratteri, che con il suo operato sta restituendo fiducia a tanti calabresi» .

«È necessario - ha detto ancora il coordinatore regionale di Italia Viva - continuare il lavoro sui territori, con tante iniziative per fare conoscere le nostre idee e le azioni messe in campo e i nostri progetti. Nei prossimi giorni chiederò al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, di ricevere una nostra delegazione. Sosteniamo l'azione del Governatore, ma vogliamo dire la nostra su temi come welfare, sanità e infrastrutture».