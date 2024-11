Esulta il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno per la grande partecipazione alle primarie del centrosinistra a Vibo Valentia e Castrovillari. Primarie vinte rispettivamente da Lo Schiavo e Lo Polito.

”Desidero rivolgere le mie felicitazioni ed il mio augurio di buon lavoro agli esponenti democratici, Antonio Lo Schiavo e Mimmo Lo Polito, che hanno prevalso nelle primarie del centrosinistra per la designazione dei candidati a sindaco, rispettivamente nei comuni di Castrovillari e Vibo Valentia. Voglio altresì rivolgere il mio saluto e ringraziare gli altri candidati che hanno dato vita, con grande serenità e correttezza, al confronto e che, sono certo, daranno un contributo importante alla decisiva sfida delle amministrative in tutte e due le città - dichiara il segretario del Pd Calabria, Ernesto Magorno - La grande partecipazione alle primarie di ieri, in entrambi i comuni, rappresenta un segnale confortante, in un momento storico di sfiducia dei cittadini nei confronti della politica. Si conferma come valido, dunque, lo strumento delle primarie, introdotto proprio dal Pd nella vita politica del Paese, da sempre garanzia di confronto aperto, libero e partecipato”.



”Da oggi l’impegno del Pd Calabria sarà teso al sostegno e all’affermazione di Mimmo Lo Polito e Antonio Lo Schiavo, in vista dell’importante appuntamento elettorale delle città di Castrovillari e Vibo Valentia che dovranno riaffermare la capacità del partito e di tutta la coalizione di centrosinistra, unita, - conclude Magorno - di essere forza di governo e di innovazione nei territori che costituiscono il tessuto connettivo e di base dal quale deve partire la nostra azione di cambiamento della Calabria”.