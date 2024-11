I lavoratori dello stabilimento Italcementi sostengono Pietro Giamborino nelle primarie del centro sinistra, che si celebreranno domenica 22 febbraio.

Non hanno dimenticato la vicinanza e solidarietà umana e istituzionale di Pietro Giamborino che è rimasto con loro facendosi portatore del drammatico momento nel Gruppo Regionale PD e nel Consiglio Regionale calabrese. “A lui il merito di essere riuscito, in una torrida giornata di agosto, nell'intento di far convergere a Vibo Marina per un momento di solidarietà concreta ai lavoratori, i vertici istituzionali con in testa l'esponente di governo Stefano Fassina – si legge nel comunicato - A Pietro Giamborino va ascritto anche il merito di aver testardamente perseguito l'attivazione di un tavolo permanente di confronto sul futuro dello stabilimento Italcementi presso il ministero competente a Roma”.