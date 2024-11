È sfida tra Gianluca Callipo, Mario Oliverio e Gianni Speranza. Il segretario regionale del PD Ernesto Magorno, «Momento di confronto libero e democratico»

CALABRIA - Meno di cinque ore. Tanto manca alla chiusura dei 453 seggi, allestiti in tutta la regione, per la celebrazione delle primarie di coalizione. Il centrosinistra sceglie il suo candidato per le prossime consultazioni politiche. A correre alle regionali sarà il candidato indicato dal popolo degli elettori tra il renziano Gianluca Callipo, il cuperliano Mario Oliverio e l'outsider di Sel Gianni Speranza.Urne aperte dalle otto di questa mattina fino alle 21.00. Poi lo spoglio. Domattina i risultati ufficiali.

L'appello del segretario regionale all'unità - « Da lunedì,immediatamente, ritroveremo le ragioni della nostra unità e inizieremo a lavorare per affrontare insieme la sfida determinante delle elezioni regionali, consci della responsabilità, come coalizione di centrosinistra, di dare un nuovo governo ai calabresi - scrive Ernesto Magorno - Per questo lunedì pomeriggio terremo una conferenza stampa alla quale saranno invitati a partecipare i tre candidati alle primarie del centrosinistra e inizieremo a discutere e a individuare insieme il percorso che ci accompagnerà fino al 23 novembre, iniziando dal necessario ragionamento che dovremo operare sulla composizione delle liste e sulla definizione del programma che presenteremo agli elettori. Posso assicurare saremo subito pronti – conclude il segretario regionale del PD – ad intraprendere questo cammino nel quale, ne sono certo, avremo come compagni di viaggio tutti quei calabresi che vogliono il cambiamento». (lc)