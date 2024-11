In corsa con il leader anche l'ex sottosegretario Elio Belcastro e la giovane Antonietta Perri.

COSENZA - Si delineano gli scenari in vista delle primarie istituzionali. Una sfida raccolta anche dal leader del "Movimento Diritti Civili" Franco Corbelli. Al suo fianco, ci saranno, per l'occasione, l'ex sottosegretario Elio Belcastro ed Antonietta Perri, giovane laureata in Scienze del Servizio Sociale.

"Abbiamo deciso - è stato scritto in una nota - di aprire la nostra Lista per le Primarie anche ad un esponente della politica e della società civile calabrese, che in questi anni è stato in diverse importanti, occasioni al fianco del Movimento Diritti Civili per alcune, grandi battaglie civili, di giustizia e per importanti, significative iniziative di solidarietà. Per questo abbiamo accolto con soddisfazione la disponibilità di Elio Belcastro, un politico e professionista attento e sensibile alle problematiche civili e di giustizia. Le primarie vedranno dunque nella lista Diritti Civili il nostro leader storico Corbelli, l'ex sottosegretario Belcastro e una candidatura femminile, Antonietta Perri, giovane laureata in Scienze del Servizio Sociale e coordinatrice del gruppo giovanile del Movimento Diritti Civili. Sarà una sfida e una competizione all'insegna non solo dell'amicizia, della lealtà ma della perfetta armonia, della condivisione di quello che è l'obiettivo comune: la difesa della legalità, delle regole, il rispetto dei diritti civili.

Auspichiamo anzi che a questa consultazione partecipino anche le due coalizioni del centrosinistra e del centrodestra con i loro rispettivi candidati".

"Chiediamo alla presidente facente funzione della Regione, Antonella Stasi, che venga definitivamente fissata entro la prima metà di novembre la data per lo svolgimento delle elezioni regionali per dare alla Calabria il nuovo presidente e il nuovo Consiglio regionale".