Nel manifesto diffuso dal comitato per le primarie, le condizioni per evitare dopo il voto spiacevoli sorprese

«Riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra e sostenerla alle elezioni amministrative del 2015». Sono questi i requisiti richiesti a chi andrà sabato a votare alle primarie del centrosinistra lametino e contenuti nel manifesto per le primarie.



Cinque i candidati in corsa: Enzo Richichi per il partito democratico, Andrea Falvo per Città della Idee, Nicolino Panedigrano per Rete Civica Lametina, Tonino Leone per Unità Socialista e Tommaso Sonni per Città Reattiva.



Il manifesto delle primarie è fatto più che di contenuti di moniti e avvertimenti per i concorrenti stessi. A loro viene infatti ricordato l’impegno ad «accettare l'esito finale della consultazione sulla base del voto democraticamente espresso da iscritti ed elettori». Un modo forse per arginare ulteriori stravolgimenti visto che il puzzle per arrivare alle primarie del 12 aprile non è stato affatto facile da comporre.



Ai candidati il comitato per le primarie chiede «un adeguato sostegno allo svolgimento della consultazione e al candidato risultato vincente nelle primarie quale candidato della coalizione alle elezioni amministrative del 31 maggio 2015». Ma, soprattutto, il comitato chiede di non fare cambiamenti di casacca e di «non aderire o promuovere successivamente altre liste concorrenti».



II clima, nei fatti si è raffreddato solo di poco e c’è chi è pronto a scommettere ancora che le primarie potrebbero saltare.



Tiziana Bagnato