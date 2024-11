Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle 'vede' un'alleanza tra il vincitore delle primarie di ieri, Sonni, e Piccioni, candidato di Sel che dalle primarie era stato escluso

"Nelle primarie di ieri ha vinto la controfigura di Gianni Speranza, che non gli ha fatto mancare il suo sostegno e quello di SEL, nemici della Lo Moro colpevole di aver voluto escludere Piccioni dalle primarie stesse - si legge nella nota diffusa da Ippolito - Bene così! I temi della campagna elettorale, quindi, torneranno finalmente ad incentrarsi sui risultati fallimentari dell'amministrazione uscente, dalla quale Tommaso Sonni, fino ad oggi, non ha voluto e non ha potuto prendere le distanze in maniera netta. Nel centrosinistra, quindi, si profila una prevedibile alleanza tra Sonni e Piccioni e i lametini saranno chiamati ad esprimersi sui risultati della gestione Speranza, già da noi aspramente criticata. Non sono neppure da escludere stampelle di provenienza dal centrodestra, sempre più frantumato, in vista dell'inciucio prossimo futuro. Ma noi saremo lì a vigilare e contrastare - conclude - Il M5S si conferma come l'unica alternativa nuova, diversa e distante dagli altri partiti, per mandare a casa chi ha distrutto Lamezia".