Ieri sera Lo Schiavo, candidato del Pd, ha incontrato i suoi sostenitori a Vibo Marina. Domani alle 17 al 501 Hotel l'incontro con i cittadini di Vibo Valentia

"Le Marinate sono state spesso utilizzate come mero strumento di propaganda elettorale, mentre i problemi che qui insistono, e che sono molti e complicati, non sono mai stati affrontati in maniera decisa. Noi proponiamo di invertire questa tendenza e restituire ai cittadini e al territorio, la possibilità di costruire insieme alla nuova amministrazione, una prospettiva diversa per questa importante area della città. Lo faremo partendo dai temi della riqualificazione urbana, della messa in sicurezza del territorio, della mobilità e del rilancio del porto". È quanto ha detto Antonio Lo Schiavo, candidato del Pd alle primarie del 22 febbraio, intervenendo, ieri sera presso l'hotel Barbieri di Vibo Marina, all'iniziativa voluta dalla locale sezione del Partito democratico e dal segretario di circolo Francesco Barbieri.



«C'è un grande lavoro da fare - ha aggiunto Lo Schiavo - al quale non possiamo sottrarci se vogliamo restituire a Vibo Marina la centralità economica e produttiva che le spetta di diritto nel territorio. Bisognerà intervenire, attraverso gli strumenti offerti dal Psc, prima di tutto nella riqualificazione urbana di tutta l'area, con particolare attenzione a quartieri come il "Pennello", e sulla mitigazione del rischio idrogeologico, senza la quale nessuno sviluppo è ipotizzabile. Vi è poi la questione dei collegamenti con il capoluogo e con le altre frazioni, che dovrà essere affrontata con un serio piano di mobilità urbana che riduca i disagi per chi si muove e l'isolamento di alcune zone periferiche della città».



Infine sulle potenzialità del porto, Lo Schiavo ha lanciato la proposta di istituire «un concorso di idee per la riqualificazione dello scalo portuale, dal quale possano scaturire progetti che valorizzino le sue diverse vocazioni e peculiarità».

Incontro al 501 Hotel del 14-02 - Domani, sabato 14 febbraio, alle ore 17.00 presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, Antonio Lo Schiavo, candidato sindaco del Pd alle primarie del centrosinistra, incontrerà la cittadinanza in una manifestazione pubblica indetta in vista delle consultazioni del 22 febbraio. All'iniziativa prenderanno parte tra gli altri, il segretario cittadino del Pd, Stefano Soriano, i consiglieri regionali Michele Mirabello, Nicola Irto e Arturo Bova, il sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi, il sindaco di Decollatura, Anna Maria Cardamone, e il presidente di Anci Giovani Calabria, Marco Ambrogio.



"Sarà l'occasione - ha detto Lo Schiavo riferendosi all'iniziativa - per incontrare pubblicamente i tanti amici e sostenitori che si stanno stringendo attorno al nostro progetto e che quotidianamente mi manifestano vicinanza e affetto, incitandomi ad andare avanti. Ma sarà anche un grande momento di partecipazione e discussione sui temi che interessano la città, che ci consentirà di delineare chiaramente il nostro progetto di amministrazione. Approfitterò della circostanza anche per lanciare un chiaro messaggio sulle imminenti primarie che qualcuno vorrebbe ridimensionare, scatenando un'indegna campagna che mira ad intorbidire le acque. Dirò, infatti, che a tali manovre risponderemo, come nel nostro stile, con la forza dei contenuti e delle idee, parlando di progetti e prospettive, e dicendo da subito e chiaramente che pretendiamo primarie trasparenti e libere da condizionamenti di ogni tipo, che non lascino spazio ad equivoci".