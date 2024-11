Le primarie del Pd in Calabria hanno sancito una netta affermazione del nuovo segretario nazionale del partito Nicola Zingaretti. La mozione a sostegno del governatore del Lazio, che nella regione poteva contare su due liste, non ha praticamente incontrato resistenza, vincendo con una percentuale superiore al 65%, anche se ancora i dati definitivi non sono stati ufficializzati.

I risultati in Calabria

Nella provincia di Crotone Piazza Grande ha ottenuto il 67,04% delle preferenze, Zingaretti Calabria 8,15%, Giachetti 4,75% e Martina il 20,05%. I votanti complessivamente sono stati 7615. Anche nella provincia di Reggio Calabria i dati parlano del 65% dei voti per Zingaretti. Nella città dello Stretto il governatore del Lazio è in testa: Piazza Grande ottiene 2507 voti, Zingaretti Calabria 399, Martina 2263 e Giachetti 890 (QUI tutti i dati). A Cosenza la lista Piazza Grande a sostegno di Zingaretti si attesterebbe intorno al 65%, Zingaretti Calabria al 10%, Martina 15% e Giachetti 10% (QUI i dati comune per comune).

Incoronato nuovo segretario del Partito Democratico anche a Catanzaro. Complessivamente il neo segretario ha conseguito in città 793 voti, 262 ne ha racimolati Maurizio Martina e 133 Roberto Giachetti (QUI i dati dei singoli seggi). Si è concluso lo spoglio dei risultati delle primarie del Pd anche Lamezia Terme dove Zingaretti 465 voti mentre Martina vince con 529 preferenze, Giachetti si ferma a 342 voti.

Nicola Zingaretti vince a mani basse anche nella provincia di Vibo Valentia. Dato sostanziato perlopiù dal risultato della lista Calabria con Zingaretti, espressione dell’ex deputato Bruno Censore e del consigliere regionale Carlo Guccione, che ha ottenuto più del 70% dei voti. Piazza Grande, sempre a sostegno del governatore del Lazio e rappresentata in Calabria principalmente dal presidente della Regione Mario Oliverio, raccoglie circa l’8% delle preferenze. Maurizio Martina si ferma al 16%. Dietro la mozione di Roberto Giachetti al 3%.

Le liste

Per la mozione Zingaretti sono scese in campo la lista "Piazza Grande", promossa dall'area rappresentata dal governatore Mario Oliverio, dalla parlamentare Enza Bruno Bossio e dal capogruppo del Pd alla Regione, Sebi Romeo, e dall'area franceschiniana, e la lista "Calabria con Zingaretti" promossa dal consigliere regionale Carlo Guccione, leader degli orlandiani a livello regionale, e dall'ex deputato Bruno Censore: in questo "derby" sotto la bandiera di Zingaretti, le primarie calabresi hanno premiato in maggioranza la lista "Piazza Grande".

A sostegno della candidatura di Martina era invece attestata l'area renziana del partito regionale, rappresentata tra gli altri dal senatore Ernesto Magorno, dal deputato Antonio Viscomi e dal presidente del Consiglio regionale Nicola Irto.

Zingaretti stravince a San Giovanni in Fiore

Tra i dati più curiosi della competizione, la vittoria schiacciante riportata da Zingaretti a San Giovanni in Fiore (Cosenza), comune nel quale risiede il presidente della Regione Oliverio: il governatore laziale ha infatti conquistato 910 voti dei complessivi 1.008 espressi dai sangiovannesi. Per Martina invece si è registrata la vittoria nel comune di Lamezia Terme, il quarto per grandezza in Calabria.

70mila votanti in Calabria

Secondo fonti del Pd calabrese, alle primarie in Calabria hanno votato oltre 70mila persone: con le primarie di ieri i democrat regionali eleggeranno anche 25 rappresentanti all'assemblea nazionale del partito. Il dato delle primarie in Calabria, inoltre, avrà sicuramente ricadute sugli equilibri del Pd, al momento affidato alla guida del commissario Stefano Graziano ma in fase di preparazione del congresso regionale, anche in vista delle prossime elezioni per la Regione.