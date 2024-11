I candidati dei due collegi in un'unica lista pronti alle urne del 30 aprile

Le primarie un vero e proprio strumento di democrazia in un momento così delicato per il Paese. I candidati dei collegi di Catanzaro e Crotone della mozione Renzi concordano nel considerarsi partecipi di un momento storico. A Lamezia è toccato ad una loro rappresentanza offrirsi alla stampa per tracciare il perimetro che li accomuna in vista del 30 aprile.



Tra questi Pasquale Mancuso, membro della direzione regionale dei democrat, secondo il quale accumunare i due collegi in una lista è già un segnale di unione da non sottovalutare. Per Mancuso “le iniziative del Patto per la Calabria sono il viatico della mozione dell’ex premier”, mentre le primarie sono il “primo mattone di una serie di impegni che vedranno impegnati i democrat per tutto il 2018”.

Sulla stessa linea Gino Murgi, segretario provinciale di Crotone, che ha rimarcato l’importanza dell’unità: “nella diversità possiamo creare ricchezza per il partito”.

“La mozione Renzi è la riposta della politica matura a questi tempi incerti – ha aggiunto Annamaria Cardamone, responsabile Enti locali della segreteria regionale del Pd – mentre il decreto fatto dal ministro Minniti la dimostrazione che si può “avere sicurezza anche nell’accoglienza”. Per la lametina Deborah Chirico, infine, la mozione è il modo per portare avanti la logica delle riforme Oliverio e Renzi sul lavoro, i diritti e gli appalti.

Tiziana Bagnato