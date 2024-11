Vittoria schiacciante per Nicola Zingaretti che è il nuovo segretario del Partito democratico. I risultati per la provincia bruzia

In Calabria sono stati oltre 70mila i votanti per le primarie del Pd. Ecco i dati in continuo aggiornamento riferiti ai comuni della provincia di Cosenza.

COMUNE DI COSENZA

SEGGIO N.1 (CINEMA ITALIA)

PIAZZA GRANDE 707

CALABRIA CON ZINGARETTI 36

SEMPRE AVANTI 18

CALABRIA CON MARTINA 115

SEGGIO N.2 (VIA POPILIA)

PIAZZA GRANDE 494

CALABRIA CON ZINGARETTI 544

SEMPRE AVANTI 13

CALABRIA CON MARTINA 34

SEGGIO N.3 (CINEMA ITALIA)

PIAZZA GRANDE 261

CALABRIA CON ZINGARETTI 26

SEMPRE AVANTI 63

CALABRIA CON MARTINA 406

SEGGIO N.4 (VIA PANEBIANCO)

PIAZZA GRANDE 370

CALABRIA CON ZINGARETTI 631

SEMPRE AVANTI 48

CALABRIA CON MARTINA 92

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO - SEGGIO DI CORIGLIANO PIAZZA GRANDE 160 CALABRIA CON ZINGARETTI 114 VOTI PREFERENZA SOLO SU ZINGARETTI 55 SEMPRE AVANTI 27 CALABRIA CON MARTINA 16

- SEGGIO DI ROSSANO PIAZZA GRANDE 281 CALABRIA CON ZINGARETTI 47 VOTI PREFERENZA SOLO SU ZINGARETTI 81 SEMPRE AVANTI 46 CALABRIA CON MARTINA 32

COMUNE DI RENDE

SEGGIO DI CONTRADA SAPORITO (CENTRO SOCIALE LANZINO)

PIAZZA GRANDE 132

CALABRIA CON ZINGARETTI 40

SEMPRE AVANTI 39

CALABRIA CON MARTINA 77

SEGGIO DI CONTRADA QUATTROMIGLIA (BIBLIOTECA DI PIAZZA SANTO SERGIO)

PIAZZA GRANDE 101

CALABRIA CON ZINGARETTI 77

SEMPRE AVANTI 68

CALABRIA CON MARTINA 70

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PIAZZA GRANDE 910

CALABRIA CON ZINGARETTI 27

SEMPRE AVANTI 27

CALABRIA CON MARTINA 36

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

PIAZZA GRANDE 544

CALABRIA CON ZINGARETTI 57

SEMPRE AVANTI 31

CALABRIA CON MARTINA 30

COMUNE DI CALOPEZZATI

PIAZZA GRANDE 41

CALABRIA CON ZINGARETTI 5

SEMPRE AVANTI 6

CALABRIA CON MARTINA 64

COMUNE DI CROSIA

PIAZZA GRANDE 196

CALABRIA CON ZINGARETTI 15

SEMPRE AVANTI 184

CALABRIA CON MARTINA 13

COMUNE DI PIETRAPAOLA

PIAZZA GRANDE 5

CALABRIA CON ZINGARETTI 3

SEMPRE AVANTI 21

CALABRIA CON MARTINA 0

COMUNE DI SANT’AGATA D’ESARO

PIAZZA GRANDE 124

CALABRIA CON ZINGARETTI 11

SEMPRE AVANTI 5

CALABRIA CON MARTINA 48

COMUNE DI CARIATI

PIAZZA GRANDE 131

CALABRIA CON ZINGARETTI 2

SEMPRE AVANTI 54

CALABRIA CON MARTINA 52

COMUNE DI CELLARA

PIAZZA GRANDE 28

CALABRIA CON ZINGARETTI 13

SEMPRE AVANTI 6

CALABRIA CON MARTINA 2

COMUNE DI LAPPANO

PIAZZA GRANDE 63

CALABRIA CON ZINGARETTI 16

SEMPRE AVANTI 4

CALABRIA CON MARTINA 28

COMUNE DI MOTTAFOLLONE

PIAZZA GRANDE 3

CALABRIA CON ZINGARETTI 1

SEMPRE AVANTI 2

CALABRIA CON MARTINA 66

COMUNE DI CLETO

PIAZZA GRANDE 108

CALABRIA CON ZINGARETTI 5

SEMPRE AVANTI 0

CALABRIA CON MARTINA 2

COMUNE DI LAGO

PIAZZA GRANDE 12

CALABRIA CON ZINGARETTI 22

SEMPRE AVANTI 3

CALABRIA CON MARTINA 17

COMUNE DI AMENDOLARA

PIAZZA GRANDE 66

CALABRIA CON ZINGARETTI 9

SEMPRE AVANTI 5

CALABRIA CON MARTINA 6

COMUNE DI SERRA D’AIELLO

PIAZZA GRANDE 28

CALABRIA CON ZINGARETTI 0

SEMPRE AVANTI 0

CALABRIA CON MARTINA 0

COMUNE DI PATERNO CALABRO

PIAZZA GRANDE 27

CALABRIA CON ZINGARETTI 3

SEMPRE AVANTI 1

CALABRIA CON MARTINA 17

COMUNE DI TORANO CASTELLO

PIAZZA GRANDE 5

CALABRIA CON ZINGARETTI 6

SEMPRE AVANTI 2

CALABRIA CON MARTINA 6

COMUNE DI CIVITA

PIAZZA GRANDE 25

CALABRIA CON ZINGARETTI 13

SEMPRE AVANTI 10

CALABRIA CON MARTINA 14

COMUNE DI MARANO MARCHESATO

PIAZZA GRANDE 221

CALABRIA CON ZINGARETTI 6

SEMPRE AVANTI 24

CALABRIA CON MARTINA 1

COMUNE DI AIELLO CALABRO

PIAZZA GRANDE 432

CALABRIA CON ZINGARETTI 21

SEMPRE AVANTI 4

CALABRIA CON MARTINA 26

COMUNE DI SPEZZANO SILA E LOCALITA’ CAMIGLIATELLO

PIAZZA GRANDE 359

CALABRIA CON ZINGARETTI 159

SEMPRE AVANTI 20

CALABRIA CON MARTINA 28

COMUNE DI ORIOLO

PIAZZA GRANDE 25

CALABRIA CON ZINGARETTI 4

SEMPRE AVANTI 3

CALABRIA CON MARTINA 12

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

PIAZZA GRANDE 72

CALABRIA CON ZINGARETTI 9

SEMPRE AVANTI 12

CALABRIA CON MARTINA 19

COMUNE DI SAN FILI

PIAZZA GRANDE 145

CALABRIA CON ZINGARETTI 3

SEMPRE AVANTI 11

CALABRIA CON MARTINA 39

COMUNE DI ACRI

PIAZZA GRANDE 278

CALABRIA CON ZINGARETTI 75

SEMPRE AVANTI 21

CALABRIA CON MARTINA 703

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PIAZZA GRANDE 12

CALABRIA CON ZINGARETTI 8

SEMPRE AVANTI 130

CALABRIA CON MARTINA 10

COMUNE DI APRIGLIANO

PIAZZA GRANDE 25

CALABRIA CON ZINGARETTI 23

SEMPRE AVANTI 6

CALABRIA CON MARTINA 232

COMUNE DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO

PIAZZA GRANDE 45

CALABRIA CON ZINGARETTI 11

SEMPRE AVANTI 2

CALABRIA CON MARTINA 10

COMUNE DI CASTROVILLARI

PIAZZA GRANDE 127

CALABRIA CON ZINGARETTI 65

SEMPRE AVANTI 39

CALABRIA CON MARTINA 250

COMUNE DI SAN LUCIDO

PIAZZA GRANDE 13

CALABRIA CON ZINGARETTI 105

SEMPRE AVANTI 17

CALABRIA CON MARTINA 29

COMUNE DI CELICO

PIAZZA GRANDE 78

CALABRIA CON ZINGARETTI 189

SEMPRE AVANTI 7

CALABRIA CON MARTINA 20

COMUNE DI ROVITO

PIAZZA GRANDE 200

CALABRIA CON ZINGARETTI 8

SEMPRE AVANTI 7

CALABRIA CON MARTINA 93

COMUNE DI TORTORA

PIAZZA GRANDE 17

CALABRIA CON ZINGARETTI 3

SEMPRE AVANTI 26

CALABRIA CON MARTINA 40

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA

PIAZZA GRANDE 28

CALABRIA CON ZINGARETTI 17

SEMPRE AVANTI 1

CALABRIA CON MARTINA 12

COMUNE DI ALTOMONTE

PIAZZA GRANDE 22

CALABRIA CON ZINGARETTI 1

SEMPRE AVANTI 3

CALABRIA CON MARTINA 2

COMUNE DI BISIGNANO

PIAZZA GRANDE 235

CALABRIA CON ZINGARETTI 84

SEMPRE AVANTI 13

CALABRIA CON MARTINA 14

COMUNE DI CERZETO

PIAZZA GRANDE 31

CALABRIA CON ZINGARETTI 1

SEMPRE AVANTI 4

CALABRIA CON MARTINA 6

COMUNE DI SANTA SOFIA D’EPIRO

PIAZZA GRANDE 77

CALABRIA CON ZINGARETTI 6

SEMPRE AVANTI 0

CALABRIA CON MARTINA 5

COMUNE DI LONGOBUCCO

PIAZZA GRANDE 115

CALABRIA CON ZINGARETTI 12

SEMPRE AVANTI 9

CALABRIA CON MARTINA 9

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

PIAZZA GRANDE 209

CALABRIA CON ZINGARETTI 66

SEMPRE AVANTI 25

CALABRIA CON MARTINA 68

COMUNE DI CASTROLIBERO

PIAZZA GRANDE 159

CALABRIA CON ZINGARETTI 29

SEMPRE AVANTI 35

CALABRIA CON MARTINA 25

COMUNE DI PIETRAFITTA

PIAZZA GRANDE 74

CALABRIA CON ZINGARETTI 0

SEMPRE AVANTI 2

CALABRIA CON MARTINA 3

COMUNE DI PRAIA A MARE

PIAZZA GRANDE 293

CALABRIA CON ZINGARETTI 81

SEMPRE AVANTI 16

CALABRIA CON MARTINA 9

COMUNE DI PAOLA

PIAZZA GRANDE 59

CALABRIA CON ZINGARETTI 35

SEMPRE AVANTI 0

CALABRIA CON MARTINA 354

COMUNE DI AMANTEA

PIAZZA GRANDE 246

CALABRIA CON ZINGARETTI 59

SEMPRE AVANTI 23

CALABRIA CON MARTINA 74

COMUNE DI SCALEA

PIAZZA GRANDE 99

CALABRIA CON ZINGARETTI 15

SEMPRE AVANTI 10

CALABRIA CON MARTINA 14