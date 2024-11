Sono stati oltre 70 mila i votanti in Calabria per le Primarie del Pd. Il dato è stato fornito da fonti del partito. Le operazioni elettorali si sono concluse regolarmente nei seggi allestiti in tutta la regione. Unica eccezione Cassano allo Jonio, dove il seggio è stato chiuso per il forfait dato da due scrutatori. Palese la soddisfazione negli ambienti del partito calabrese per il notevole afflusso al voto, definito «un importante momento di partecipazione».

