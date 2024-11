'Da domani comincia l'impegno vero, per costruire l'alternativa al centrodestra’. Nella città di Vibo Valentia Mario Oliverio batte Gianluca Callipo di circa 400 voti

CALABRIA - In serata l'ufficialità dei risultati che vedono in testa Mario Oliverio (nella foto). "Quello di oggi - dice il candidato alla presidenza della regione calabria - è stato un risultato straordinario. Ho incontrato in queste settimane - prosegue - migliaia di cittadini, di ogni paese e città in ogni provincia della nostra regione. Ho sentito forte il loro abbraccio e la loro vicinanza. È stato un confronto vero, ed anche per questo c'è stata tanta sentita partecipazione; una scelta vera tra proposte alternative. Da domani comincia l'impegno vero, mio, nostro e di tutto il partito democratico, unito, e del centrosinistra, per costruire l'alternativa al centrodestra". "Abbiamo dimostrato - ha concluso Oliverio - che il nostro futuro è nelle nostre mani, volendo con forza queste primarie. Da domani a noi compete un lavoro duro, unitario, che abbia come unico obiettivo il bene comune della Calabria e il futuro dei nostri giovani. Perchè anche in Calabria #sipuòfare

I risultati di Vibo Valentia - Nella città di Vibo Valentia Mario Oliverio batte Gianluca Callipo di circa 400 voti. Questo è l'esito dello spoglio delle schede per il voto delle primarie. Nel capoluogo di provincia Oliverio ha ottenuto 1694 voti, Callipo 1289, Speranza 127. A Pizzo, dove Gianluca Callipo è sindaco, l'esponente renziano ha ottenuto 1267, Oliverio 367, mentre Gianni Speranza 67 preferenze. (ci)