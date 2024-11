Soddisfazione anche da parte dello schieramento della Mozione Emiliano per i 2 seggi ottenuti in Calabria

Il Coordinamento comitati Renzi Cosenza commenta i risultati delle primarie Pd nella provincia.

«Ieri in Provincia di Cosenza – precisano - si è svolta una giornata straordinaria di partecipazione e democrazia. Circa 34.000 cittadini infatti si sono recati ai seggi per scegliere il proprio candidato alla Segreteria Nazionale. Matteo Renzi ha vinto in tutta la provincia raccogliendo 21.476 voti pari al 62,2%. Molto staccato Andrea Orlando che raccoglie solo 9.086 voti pari al 26,9%, Emiliano invece totalizza 3392 voti pari al 10%. Nel collegio di Cosenza 1 (Tirreno-Pollino-Jonio) Renzi raccoglie 14.556 preferenze pari al 69,3% eleggendo, con seggio pieno, 4 componenti all'assemblea nazionale».

«Nel Collegio di Cosenza 2 (Area Urbana) Renzi raccoglie 7086 voti pari al 54% e centrando l'elezione diretta di 2 componenti all'assemblea nazionale. A Cosenza 1 inoltre Orlando ha preso 4.549 voti ed Emiliano 1874. A Cosenza 2 Orlando 4546 ed Emiliano 1520. Si precisa – aggiungono - che rimangono da assegnare i seggi non attribuiti con quorum intero secondo il metodo dei resti regionali delle liste e l'assegnazione a cominciare dal collegio più piccolo».

Soddisfazione anche da parte dello schieramento Mozione Emiliano sui due seggi ottenuti in Calabria. «Ultimati i conteggi regionali emerge un dato assai soddisfacente per la nostra mozione che in città come Cosenza raggiunge il 21%dei consensi». Di seguito riportiamo i dati ufficiali dell'attribuzione dei seggi su base regionale che vede assegnati a Renzi 21 seggi, 4 ad Orlando e 2 a Emiliano.

Cosenza 1: 5, Renzi; 1 Orlando e 1 Emiliano.

Cosenza 2: 2 Renzi, 1 Orlando, 1 Emiliano.

Catanzaro: 6 Renzi, 1 Orlando, 0 Emiliano.

Reggio: 8 Renzi, 1 Orlando e 0 Emiliano. Ambrogio e Manoccio gli eletti.