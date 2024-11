Oggi pomeriggio, nei nostri studi in diretta dalle 15.15, i tre candidati che il 22 febbraio si contenderanno la candidatura alla carica di sindaco per la coalizione di centrosinistra

Vibo Valentia è proiettata alle elezioni di primavera. Il popolo del centrosinistra si prepara alle primarie. Oggi, negli studi de LaC, il primo confronto pubblico tra i tre candidati che alla consultazione in programma il prossimo 22 febbraio si contenderanno la guida della coalizione che sfiderà certamente Elio Costa, il quale sarà appoggiato da almeno tre liste civiche, dall’Udc, dal Nuovo centrodestra e, non si esclude, da Forza Italia, incerta se correre in solitaria o accettare un tandem con Fratelli d’Italia.



Sui nostri canali – 19 del digitale terreste e 519 in hd – andrà in onda uno speciale in diretta a partire dalle 15.15 (con replica alle 21.15 di questa sera), durante il quale si confronteranno Antonio Lo Schiavo, candidato ufficiale della segreteria provinciale del Partito democratico, appoggiato dalla componente del partito facente capo al deputato Bruno Censore, Pietro Giamborino, espressione di Campo democratico, la cui designazione sarebbe gradita ai vertici della giunta regionale, e Francesco Colelli, espressione di Sinistra ecologia e libertà.



E’ una esclusiva de LaC. Primo confronto a cui seguiranno altri, sia per ciò che attiene le primarie, sia in vista delle tornate amministrative che a primavera attendono anche altre importanti città calabresi.



Segui il confronto in diretta dalle 15.15 su LaC (Canale 19) o in diretta streaming su www.lactv.it