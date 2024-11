Si è svolto questa mattina nella sede della segreteria regionale del partito il primo congresso della Lega in Calabria alla presenza dei militanti. In una sala gremita e carica di entusiasmo è stato eletto segretario dell’unica sezione della provincia di Catanzaro, Giuseppe Folino.

Militante della prima ora, con esperienza decennale come amministratore in più comuni piemontesi, fresco di elezione ha dichiarato: «Ringrazio di cuore i militanti, presenti numerosi di sabato mattina alla vigilia delle feste natalizie, per la fiducia accordata. Ringrazio parimenti chi non mi ha votato, con l’impegno di coinvolgere tutta la militanza nelle prossime attività istituzionali del partito.

Sin da subito mi impegno a svolgere riunioni del direttivo del partito aperte a tutta la militanza, dove gli stessi possono e devono portare le istanze dei territori che in maniera opportuna, saranno oggetto dell’azione politica del partito. Un ringraziamento particolare va al candidato non eletto, con la certezza che non farà mancare la sua collaborazione.

Con gli eletti nel direttivo di sezione che sono Giuseppe Bellantoni, Saverio Minieri, Antino Romeo detto Lucio, Mfalda Santoro, Giuseppe Staglianò e Mariano Varano affronteremo le sfide per il radicamento del partito nei territori, per la costituzione di gruppi consiliari nei vari comuni e per tutte le attività politiche poste in essere dal nostro movimento.

In ultimo ma non per grado di importanza, un ringraziamento al segretario federale, il senatore Matteo Salvini e al commissario regionale, avvocato Giacomo Saccomanno, per le scelte finora fatte. Ringrazio i consiglieri regionali, Filippo Mancuso e Pietro Raso, l’onorevole Domenico Furgiuele, promotore e padre fondatore della Lega in Calabria».