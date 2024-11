Lo ha deciso la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari riunitasi questa mattina a Palazzo Campanella

La programmazione dei fondi comunitari 2014/2020 sarà al centro della seduta del Consiglio regionale, fissata per lunedì prossimo con inizio alle ore 12. La decisione è stata assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari riunitasi questa mattina a Palazzo Campanella.

"La programmazione comunitaria - ha sostenuto il presidente Antonio Scalzo- è la sfida decisiva per il futuro della Calabria. Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, così come la Giunta, ritiene indispensabile dare impulso ai nuovi programmi operativi e, al tempo stesso, accelerare la spesa del settennato 2007/2013 per la quale resta poco tempo a disposizione. Abbiamo perciò deciso di inserire il dibattito su questo tema all'ordine del giorno della seduta del prossimo 9 marzo. E' necessario un confronto che auspichiamo approfondito, ampio e quanto più possibile condiviso dalle forze politiche presenti in Consiglio. Su questo campo – ha aggiunto Scalzo-, si gioca la partita più importante per la nostra regione. Siamo davvero all'ultima chance per le regioni dell'ex Obiettivo convergenza, oggi emblematicamente ribattezzate 'Regioni in ritardo di sviluppo'. Per questo, dovremo dare prova di pragmatismo, senso di responsabilità istituzionale ed intraprendenza, rafforzando i rapporti con Bruxelles, soprattutto sul versante delle relazioni con gli organi di raccordo tra Regioni e Commissione europea".