Politica

Proposta di legge per valorizzare le linee in disuso come ferrovie turistiche

Ieri in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati si è tenuta l'audizione informale della Regione Calabria sulla proposta di legge n. 1178 che mira ad istituire ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico