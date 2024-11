“Reggio domani, per un’alternativa non un’alternanza”: questo è il titolo dell'appuntamento in programma domani, 1 marzo, alle ore 19.00 a Reggio Calabria. Protagonisti del dibattito saranno i giornalisti Angela Panzera e Mario Vetere

Continuano gli incontri nel salotto di "Stanza101" dove i cittadini possono confrontarsi liberamente sul futuro della nostra amata città di Reggio Calabria. Questa volta il tema scelto è più politico: “Reggio domani, per un’alternativa non un’alternanza”. Protagonisti del dibattito saranno i giornalisti Angela Panzera, LacNews24 e LacTv, e Mario Vetere dell'agenzia di stampa "Dire" ed insieme a loro sono previsti gli interventi di rappresentanti delle categorie produttive, di sindacati e dell’associazionismo nel settore della cultura, del sociale e dello sport. L’impertinente Giorgio Gaber cantava che “libertà è partecipazione”: l’appuntamento è per domani, venerdì 1 marzo alle ore 19.00, alla dell’associazione "Stanza101" in via Damiano Chiesa n°1 a Reggio Calabria.