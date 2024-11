Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal presidente della regione Oliveri e dal consigliere regionale Mirabello ‘oggi è stato raggiunto un risultato straordinario’

Il Presidente della regione Mario Oliverio ha incontrato, a palazzo Alemanni a Catanzaro, una delegazione sindacale e una rappresentanza di lavoratori delle province di Crotone e Vibo Valenti. Questi ultimi in stato di agitazione da due settimane per il mancato pagamento delle spettanze dovute. “Dopo l’incontro di oggi è stato raggiunto un risultato straordinario – commenta il consigliere Mirabello- l’impegno assunto dal Presidente Oliverio è stato quello di liquidare i fondi bloccati della legge regionale 34/02, un ammontare di 1 milione e 600 mila euro per la provincia di Vibo Valentia e 1 milione e 60 mila euro per quella di Crotone, fondi bloccati e ancora non trasferiti a causa del patto di stabilità. Il neo governatore si è impegnato a cercare una soluzione tecnica per quel che concerne la parte regionale. Una particolare sensibilità – continua Mirabello- che farebbe in modo di liquidare almeno un’altra mensilità o addirittura due. Un risultato straordinario raggiunto grazie alla sensibilità e alla profonda conoscenza che il Presidente ha delle amministrazioni pubbliche. Riusciremo a portare un pò di sollievo e respiro alle famiglie e ai lavoratori che non percepiscono lo stipendio da mesi. Una situazione che poteva diventare una vera e propria polveriere sociale, invito inoltre i lavoratori a ritrovare un clima di serenità e di calmare la tensione nata negli ultimi giorni. Una boccata di ossigeno – conclude il neo consigliere – che arriva anche nel periodo di Natale”.