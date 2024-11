Seduta del Consiglio della Provincia di Cosenza convocata da Graziano Di Natale. Presenti 9 consiglieri su 15. La maggioranza ha preso atto della decadenza di Mario Occhiuto

COSENZA - Nove consiglieri su 15 sono intervenuti questa mattina al Palazzo della Provincia di piazza XV marzo per prendere parte al consiglio provinciale convocato da Graziano di Natale in veste di consigliere anziano e quindi di presidente facente funzioni. Oltre a Di Natale erano presenti i consiglieri Iacucci, Figliuzzi, Nicoletti, Rizzo, Capalbo, Nociti, Pascarelli, Lucisano. Il fatto politico della giornata dunque, è che la maggioranza dei consiglieri hanno preso atto della decadenza di Mario Occhiuto da Presidente della Provincia di Cosenza.

Quattro i punti all'ordine del giorno tra cui la presa d'atto della decadenza del Consigliere Lino Di Nardo, che sarà surrogato da Basilio Ferrari, come da ordinanza del Tribunale Di Cosenza. Discussa anche la comunicazione del Prefetto di Cosenza del 29 dicembre scorso in merito alla posizione del consigliere Lucisano, per il quale è stata votata la decadenza in virtù dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Rossano, nonostante lo stesso Lucisano sia stato rieletto nel civico consesso della città bizantina. Lucisano peraltro, presente alla seduta, si è astenuto. Votata anche la presa d'atto dell'ordinanza del Consiglio di Stato, quella de 7 luglio che, secondo l'interpretazione di Di Natale, gli conferisce i poteri di Presidente facente funzione. Il consiglio ha poi votato l'atto di indirizzo con il quale avviare le procedure per la indizione delle elezioni del nuovo presidente della provincia. La questione è stata affrontata sotto i due aspetti, politico e giuridico, come sottolineato nell'intervento del consigliere Franco Iacucci. Un consiglio a microfoni spenti, per la mancanza dell'assistenza da parte del personale e per la mancanza dell'apporto della segreteria. Non vi è dubbio che il personale dell''amministrazione provinciale avverta il peso della diatriba. Dipendenti e cittadini subiscono il rallentamento delle attività e non possono più tollerare la mancanza di garanzia dei diritti fondamentali che minano il regolare corso di un'azione istituzionale efficiente.

Fiorenza Gonzales