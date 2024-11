A breve il Consiglio provinciale procederà alla surroga dei primi dei non eletti nelle tre liste che hanno partecipato alle elezioni

Dopo lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme ci si prepara ai subentri in Consiglio Provinciale. L’uscita di scena di ben tre consiglieri eletti nell’amministrazione comunale lametina produrrà altrettanti subentri in seno all’assemblea di Palazzo di vetro. Per la lista di centrosinistra, Insieme per la Provincia, al posto di Aquila Villella entrerà in Consiglio provinciale Riccardo Bruno consigliere di Borgia. Nella lista di centrodestra al posto di Armando Chirumbolo entrerà Andrea Amendola, consigliere del Comune di Catanzaro eletto nella lista Obiettivo Comune. E infine per Alleanza civica al posto di Tranquillo Paradiso entrerà Salvatore Pellegrino assessore del Comune di Curinga.

Luana Costa