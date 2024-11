Sono sei le liste in lizza per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro. Test non epocale, ma si tratta comunque di una verifica natalizia per gli schieramenti in campo. Con il presidente Antonio Mormile saldo sul proprio scranno, la tornata serve a definire la griglia del consiglio. La Lega sarà presente con La Provincia ci Lega, lista che fa riferimento alle due anime del Carroccio: quella legata a Filippo Mancuso e l'altra legata al duo formato da Domenico Furgiuele (parlamentare) e Pietro Raso (consigliere regionale). Venti da Sud è invece la lista messa in campo da Fdi: l'hanno disegnata il consigliere regionale Antonio Montuoro e il viceministro Wanda Ferro. Quello di Forza Italia è l'unico simbolo di partito presente nel centrodestra, alla quale appartiene anche la lista “Grande Provincia”, espressione di “Noi Moderati” con il commissario regionale Antonello Talerico in testa. Notazione politica: al Comune di Catanzaro "Noi moderati" appartiene alla maggioranza che sostiene il sindaco di centrosinistra Nicola Fiorita. Stando al campo del centrosinistra si segnala il ritorno della lista “Progressisti”, che fa rigerimento Pd. Prima volta in Consiglio provinciale, invece, per i renziani di Azione. Si voterà dalle 7 alle 22.

Liste e candidati per il rinnovo del Consiglio provinciale di Catanzaro

La Provincia ci Lega

Rita Fulciniti

Maria Gigliotti

Serena Notaro

Pia Russo

Marisa Viglianisi

Francesco Argento

Ivan Frustagli

Gennaro detto Mimmo Gianturco

Davide Mastroianni

Giuseppe Mercurio

Antonio Motta

Eugenio Riccio

Venti da Sud

Pietro Fazio

Domenico Donato

Francesco Fragomele

Domenico Paone

Raffaele Schinea

Michele Rodà

Francesca Fodaro

Marzia Sanzo

Marta Cristofaro

Giuseppina Rizzo

Delia Ielapi

Forza Italia

Paolo Mattia

Francesco Trunzo

Concetta Cardamone

Rosalba Chiarella

Paolo Colosimo

Nicola Polito

Valeria Scalzo

Antonio Truglia

La Grande Provincia

Alessandro Falvo

Giuseppe Frijia

Amanda Gigliotti

Elisabetta Pelaggi

Giulia Procopi

Luca Procopio

Giuseppe Ruperto

Giovanni Arrigo Saladini

Sara Scalise

Vincenzo Talarico

Isabella Venuto

Salvatore Valea

Progressisti per la Provincia

Teresa Signorello

Igea Caviano

Sebastiano Tarantino

Chiara Menniti

Gregorio Gallello

Rosario Piccioni

Azione

Fernando Sinopoli

Francesca Messina

Tommaso Berlingò

Antonella Lio

Stefano Veraldi

Daniela Carelli