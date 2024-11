Risorse risparmiate, interventi effettuati, l’approvazione di bilancio: il presidente facente funzioni ha convocato un’apposita conferenza stampa per tracciare il bilancio della sua breve esperienza nella storica sede di Piazza XV Marzo

Nei quattro mesi in cui ha guidato la provincia di Cosenza, Graziano Di Natale non è costato alle casse pubbliche neppure un euro. «Non troverete il rimborso spese neanche di un toast» ha ribadito il presidente facente funzioni, nel corso della conferenza stampa di commiato dalla guida dell'Ente.

Domenica gli amministratori locali si recheranno alle urne per il rinnovo del consiglio provinciale e per l'elezione del nuovo presidente, con un solo candidato in campo: Franco Iacucci.

Ma prima di congedarsi, Di Natale ha voluto tracciare il bilancio della sua breve ma intensa esperienza nella storica sede di Piazza XV Marzo, sottolineando gli interventi effettuati per rimettere in sesto parte della viabilità provinciale, ma anche le risorse risparmiate ponendo un freno alla nomina di dirigenti esterni, così da favorire il risanamento delle casse e garantire il regolare pagamento degli stipendi. Fiore all'occhiello di questa amministrazione anche l'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre scorso, unica provincia in Italia, quella di Cosenza, a non chiedere la proroga al Governo. All'appuntamento organizzato nella Sala degli Specchi erano presenti anche numerosi amministratori.

«Abbiamo aperto le porte all'esterno e inaugurato una proficua campagna di ascolto – ha sottolineato Di Natale – commettendo certamente anche degli errori, ma senza alcuna malafede». Il riepilogo delle attività svolte sono state pubblicate in un report distribuito in sala. Prima di lasciare la presidenza però, Graziano Di Natale incontrerà nuovamente la stampa venerdì 27 gennaio, per la presentazione dei "Contratti di fiume".

