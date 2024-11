Il consigliere anziano del Pd subentra a Mario Occhiuto in attesa di nuove elezioni. Pd: «Inizia per l'Amministrazione provinciale di Cosenza una pagina di trasparenza e legalità»

Graziano Di Natale, in qualità di consigliere anziano della Provincia di Cosenza, da questa mattina ricopre il ruolo di presidente fino alle nuove elezioni e dopo la recente pronuncia di decadenza di Mario Occhiuto da parte del Tar. Di Natale da tempo sosteneva la decadenza dalla carica di presidente di Mario Occhiuto, indicandone le motivazioni nell'articolo 1 comma 65 della legge 56/2014, che "dispone la decadenza della carica di presidente della Provincia in caso di cessazione della carica di sindaco" e nel comma 58, della stessa legge, dove è specificato che "la carica di presidente è legata a nuove elezioni".

Cosenza, il Tar annulla le elezioni provinciali indette da Occhiuto

Gli auguri del Pd - «Auguriamo buon lavoro a Graziano Di Natale, che oggi si è insediato alla guida della Provincia di Cosenza, dopo la pronuncia del Tar che ha annullato il decreto con cui Mario Occhiuto in maniera illegittima aveva indetto i comizi elettorali per le elezioni di secondo grado del consiglio provinciale di Cosenza e non per l'elezione del presidente».

Lo affermano, in una nota, i segretari regionale e provinciale del Pd, Ernesto Magorno e Luigi Guglielmelli.

«Inizia per l'Amministrazione provinciale di Cosenza - aggiungono - una pagina di trasparenza e legalità, che da tempo il Pd ha invocato in tutte le sedi politiche e anche in quelle giurisdizionali. Grazie al pronunciamento del Tribunale amministrativo regionale e all'insediamento odierno di Di Natale l'ente può finalmente rientrare nei canoni della correttezza amministrativa e della legittimità amministrativa, ponendo fine alle strumentalizzazioni politiche e agli atti abusivi che sono stati perpetrati fin qui da Mario Occhiuto. D'altro canto, la linea del Pd sulla vicenda è sempre stata chiara, a sostegno di un immediato ripristino delle regole e di ritorno alla normalità in un'amministrazione pubblica a servizio dei cittadini e non di una parte politica».