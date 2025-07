I consiglieri provinciali Pino Capalbo e Giuseppe Ciacco hanno presentato formale richiesta di accesso agli atti per due progetti provinciali che, negli ultimi mesi, hanno generato attenzione da parte dell’opinione pubblica. Il primo riguarda un impegno di spesa di circa 100 milioni di euro per il servizio di gestione immobili di competenza della Provincia di Cosenza attraverso la fornitura di vettori energetici, la manutenzione impiantistica e l’efficientamento energetico. L’altro è relativo all’acquisto di un edificio da destinare a Liceo Sportivo di Lorica a un costo di 700mila euro. I due consiglieri provinciali dem hanno diffuso la seguente nota.

«Stamattina abbiamo formalmente richiesto l’accesso agli atti per due progetti provinciali che, negli ultimi mesi, hanno generato notevole attenzione da parte della stampa e dell’opinione pubblica», inizia così una nota diffusa dai consiglieri provinciali di Cosenza del Partito democratico Pino Capalbo e Giuseppe Ciacco.

«Ci saremmo aspettati dalla presidente Rosaria Succurro e dall’amministrazione provinciale chiarimenti esaurienti in merito a queste iniziative – continua la nota di Ciacco e Capalbo – , data la loro rilevanza e l’ingente impiego di risorse pubbliche. Purtroppo, a fronte della mancata trasparenza e di un intenzionale silenzio, ci siamo visti costretti, nel pieno delle nostre prerogative di consiglieri provinciali, a esercitare il nostro diritto/dovere di controllo».



Nello specifico, la richiesta di accesso agli atti riguarda due delibere cruciali: la prima è «un impegno di circa 100 milioni di euro per sostenere una “Concessione – mediante Project Financing. Una concessione della durata di 20 anni (5 milioni all’anno), ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 – con diritto di prelazione da parte del promotore – servizio di gestione immobili di competenza della Provincia di Cosenza attraverso la fornitura di vettori energetici, la manutenzione impiantistica e l’efficientamento energetico».



La seconda delibera cui fanno riferimento i consiglieri dem Capalbo e Ciacco riguarda l’acquisto «di un edificio da destinare a Liceo Sportivo nella località Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) per un costo di 700mila euro».



«Si tratta di somme significative che incidono sul bilancio della Provincia di Cosenza già gravemente compromesso da un buco, evidenziato nel rendiconto dell’esercizio 2024, di oltre 83 milioni di euro. Anche per questo, è richiesta la massima chiarezza. È nostro dovere istituzionale vigilare sull’utilizzo delle risorse pubbliche e assicurare che ogni decisione sia presa nell’interesse esclusivo della comunità. La trasparenza non è un’opzione, ma un obbligo imprescindibile per qualsiasi amministrazione pubblica. Ci aspettiamo risposte rapide e complete, nell’interesse di tutti».



«Non è accettabile che questioni di tale portata rimangano avvolte nell’incertezza con interrogativi che generano sfiducia nell’opinione pubblica. I cittadini hanno il sacrosanto diritto di sapere come vengono impiegati i loro soldi, e la gestione di queste risorse non può e non deve essere un mistero. La nostra azione odierna – si legge in conclusione della nota dei due consiglieri dem – è finalizzata proprio a garantire che ogni centesimo speso dalla Provincia sia gestito con chiarezza e trasparenza, non solo per ciò che la legge impone di pubblicare, ma anche per tutte quelle informazioni essenziali che finora sono state negate».