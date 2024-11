Oggi la carica è ricoperta da Graziano Di Natale, subentrato a Mario Occhiuto dopo che la giustizia amministrativa ha sancito la definitiva decadenza del sindaco di Cosenza

Va avanti a colpi di reciproche accuse e dichiarazioni a distanza, il duello per la poltrona di presidente della Provincia di Cosenza. Si sbagliava chi credeva che l'ultima sentenza del consiglio di Stato avesse messo la parola fine alla querelle relativa all'assegnazione della guida dell'Ente. Oggi la carica è ricoperta da Graziano Di Natale, subentrato a Mario Occhiuto dopo che la giustizia amministrativa ha sancito la definitiva decadenza del sindaco di Cosenza.

Il centrodestra però, non ci sta. Il consigliere regionale Fausto Orsomarso e l'ex vicepresidente Franco Bruno, preannunciano un incontro con il Prefetto per esporre le proprie ragioni, richiamate alle norme del diritto amministrativo. Forse soltanto il voto per il rinnovo delle cariche potrebbe risolvere la questione. Le elezioni dovrebbero svolgersi nel gennaio 2017. Occhiuto medita di riprendersi lo scranno perduto e sta lavorando sotto traccia per portare dalla sua parte il maggior numero di consiglieri nei comuni della provincia. Potrebbe essere letto in questo senso l'avvicinamento a Palazzo dei Bruzi con Giovanni Cipparrone e Francesca Malizia.

Lavora anche il centrosinistra, determinato questa volta a presentare un candidato unitario. In lizza ci sarebbero Giovanni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio, e Pino Belcastro, primo cittadino di San Giovanni in Fiore.