È terminato a notte fonda lo scrutinio dei voti per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Cosenza. Hanno votato 1430 elettori, pari al 80% degli aventi diritto tra consiglieri e sindaci della vasta area bruzia. L’Ente guidato da Rosaria Succurro, che resterà in carica altri due anni al netto di stravolgimenti della legge Delrio, ha indicato 12 nuove figure che comporranno il pubblico consesso per il prossimo biennio. Il quadro emerso vede sei consiglieri certi di maggioranza di centrodestra, uno di Azione, uno di Italia del Meridione e quattro di centrosinistra.

Provincia di Cosenza, Forza Italia con più voti

La lista che ha guadagnato più preferenze ponderate, dove il voto proveniente dal comuni di Cosenza e Corigliano Rossano pesava 384 e quello degli altri comuni, in base alla popolazione, rispettivamente 157, 90, 46 e 21, è stata Forza Italia con 31.259. Gli azzurri, che si sono presentati con il proprio simbolo, hanno eletto Alfonso D’Arienzo (5.231), Francesco Chiaravalle (5.208), Carmine Lo Prete (4.798) e Francesco Morelli (4.221).

La lista di centrosinistra cala il poker

La lista “Provincia Democratica”, l’unica marcatamente di centrosinistra, ottiene 26.248 preferenze ed ha portato in Consiglio provinciale quattro elementi: Giuseppe Ciacco (4.320), Rosellina Madeo (4.151), unica donna eletta dei 12 consiglieri, Salvatore Tavernise (4.018) e il sindaco di Acri Pino Capalbo (3.801). Da segnalare che da Palazzo dei Bruzi entra soltanto un candidato, mentre da Corigliano Rossano due.

Nella lista Ad Maiora il più votato, uno a testa per Azione e Idv

Il recordman di preferenze è risultato nella lista “Ad Maiora” di connotazione di destra (12.719). Si tratta del sindaco di Aieta Pasquale De Franco (5.706) che siederà al fianco del collega di coalizione Giancarlo Lamensa (5.180) che così ottiene la rielezione. Sono riusciti ad eleggere un consigliere a testa anche la lista “Azione per Cosenza e l’Arberia” (8.293) grazie al primo cittadino di Spezzano Albalese Ferdinando Nociti (4.292) e l’Italia del Meridione (8.171) che ha portato nell’assise provinciale Andrea Algieri (2.707).

Ecco l'elenco completo dei voti