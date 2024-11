Cinque le liste in corsa, la novità è rappresentata dal numero di posti nell'assemblea che non saranno più 16 ma 12

Si svolgono oggi le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Cosenza, in corsa cinque liste. L’ente gestito dalla presidente Rosaria Succurro, eletta il 20 marzo del 2022, prima volta per una donna, vedrà un nuovo pubblico consesso ad accompagnarla nella seconda parte del suo mandato. A meno che da Roma non venga rivista la Legge Delrio. La novità è rappresentata dal numero di consiglieri che non sarà più 16, ma scenderà a 12 in quanto la popolazione è inferiore a 700mila abitanti. Si voterà dalle 7 alle 22.

Essendo un ente di secondo livello, sono elettori tutti i sindaci e tutti consiglieri comunali del territorio provinciale. Il voto è ponderato sulla base di un coefficiente attribuito dall’ufficio elettorale prima dell’esame dei verbali dello scrutinio tenendo conto del numero degli abitanti, degli elettori e dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge 56 del 2014 che ha riformato le Province.

Continua a leggere su CosenzaChannel.it