Punta l'indice contro i conti in rosso e l'eccessivo ricorso al personale esterno. Graziano Di Natale questa mattina ha ribadito la sua intenzione di cambiare rotta nel corso della conferenza stampa di insediamento alla carica di Presidente facente funzioni della Provincia di Cosenza.

Il consigliere anziano, esponente del Pd, è subentrato a Mario Occhiuto in forza dei diversi pronunciamenti del Tar e del Consiglio di Stato, l'ultimo, quello decisivo, del 16 settembre scorso. Insieme a Di Natale era presente il nuovo segretario generale reggente Umberto Greco, nominato dalla Prefettura di Catanzaro, il Vice Segretario Generale e Dirigente del Settore Affari Generali, Antonella Gentile, i consiglieri provinciali Franco Iacucci e Franco Pascarelli.

Di Natale resterà in carica fino alle nuove elezioni che, secondo la legge Delrio, devono essere convocate entro 90 giorni dal prossimo 23 ottobre. In quella circostanza si voterà sia per il nuovo presidente che per eleggere il nuovo consiglio provinciale. La conferenza stampa si è svolta nella Sala degli Stemmi, alla presenza del personale dipendente della Provincia. Il presidente ha ribadito che opererà immediatamente un taglio netto alle consulenze esterne, non solo per consentire un risparmio considerevole alle casse dell'Ente, ma anche per valorizzare le tante professionalità presenti nell'organico.

