Come da pronostico, per la presidenza della Provincia di Cosenza sarà una corsa a tre con la candidata unitaria del centrodestra, Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore, l’attuale presidente facente funzione Ferdinando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese sostenuto dal Pd, ed il primo cittadino di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, in campo alla guida di un terzo schieramento orfano di sigle di partito, dopo essere stato sedotto e abbandonato dal commissario democrat Francesco Boccia che lo aveva inizialmente designato come portabandiera della coalizione di centrosinistra.

Si voterà il 20 marzo

Nelle precedenti consultazioni per il consiglio, si era avuta una perfetta parità con otto membri eletti per ciascuna delle due coalizioni contrapposte. Quanto mai incerto invece l’esito di questo turno, poiché sia Nociti sia Stasi dovrebbero entrambi pescare nel medesimo bacino di voti. Si tratta di elezioni di secondo livello riservate ai sindaci ed ai consiglieri del territorio, con il sistema ponderato che attribuisce alle preferenze un peso differente in base alla popolazione dei comuni rappresentati. Si voterà domenica 20 marzo dalle ore 8 alle ore 20.