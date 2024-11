Le elezioni del presidente della Provincia di Crotone si svolgeranno il 31 marzo prossimo. Lo ha stabilito, il presidente ff dell’ente, Simone Saporito, con proprio decreto firmato oggi. «La data del 31 marzo – è spiegato in una nota - è quella suggerita dall’Upi che in una nota inoltrata ai Presidenti di Provincia invita ad utilizzare “come data di elezioni quella dell’ultimo giorno utile (il 31 marzo 2021) per cui dovrà essere emanato un decreto di convocazione delle elezioni entro la data del 19 febbraio 2021”».

«Le operazioni di voto – spiegano dall’ente - si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel seggio costituito presso la sede istituzionale della Provincia di Crotone – Sala Borsellino sita in via Mario Nicoletta 28. L’elezione del Presidente della Provincia avviene sulla base delle liste concorrenti che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente a quello della votazione».

«Le candidature a presidente – conclude la nota - vanno presentate presso l’Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Crotone dalle ore 8 alle ore 14 di mercoledì 10 marzo e dalle ore 8 alle ore 12 di giovedì 11 marzo. Possono essere eletti Presidente della Provincia i sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale, in carica alla data di svolgimento dell’elezione».