Il primo cittadino pitagorico ha assicurato il massimo impegno nella guida dei due enti: «Ripartire dallo stato economico»

E' avvenuta alle 12:15 di oggi la proclamazione del presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese, attuale sindaco del capoluogo pitagorico. Pugliese succede all'ex Nicodemo Parrilla, decaduto dalla carica poiché coinvolto nell'operazione Stige. Su 288 aventi diritto di voto, Pugliese ha ricevuto 126 voti su 134 votanti, tra sindaci e consiglieri comunali del territorio.

«E' un ulteriore importante impegno istituzionale che vado a prendere e che vorrei potesse essere proficuo e foriero di buoni risultati – ha dichiarato il neo presidente ringraziando i presenti nella sala Borsellino dell'ente intermedio – devo prima di tutto ringraziare i colleghi sindaci e tutti i consiglieri comunali dei Comuni della provincia per avermi accordato la preferenza. Ringrazio anche i sindaci del Partito Democratico che hanno fatto veramente uno sforzo incredibile, politicamente parlando, per arrivare a questo accordo istituzionale; colleghi sindaci che hanno condiviso con me la volontà di rilanciare questa provincia».

Ugo Pugliese si è soffermato sul fatto che ricoprire le cariche di sindaco e di presidente della Provincia possa essere un grande sinergia: «è un momento per rilanciare – ha dichiarato – lo abbiamo fatto già come ente comunale aderendo alla Cuc (Centrale Unica di Committenza n.d.r.), rilancio pensando che Comune e Provincia possano fondere alcuni servizi, come per esempio l'avvocatura. Ci possono essere tante cose da mettere a sistema che potrebbero essere un grande risultato per il territorio».

Com'è noto, l'ente intermedio – come tanti altri – si trova in una situazione d'empasse in quasi tutti i settori: «bisogna ripartire dalla verifica dello stato economico – conclude il neo presidente – dalla tutela dei lavoratori, dal rilancio dell'area vasta e dalle infrastrutture. Bisogna avere una visione ampia e aperta di quelle che sono le potenzialità politico-istituzionali di un ente Provincia che racchiude tutta la popolazione territoriale. Rilanciamo affinchè si possano ottenere i risultati per lo sviluppo dell'intero territorio».