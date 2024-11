A correre per la massima carica c'è solo il sindaco del capoluogo pitagorico Ugo Pugliese

Si sono aperte questa mattina, nella sala “Borsellino” dell'ente intermedio, le votazioni per l'elezione del presidente della Provincia di Crotone, carica venuta meno per il coinvolgimento dell'ex Nicodemo Parrilla nell'operazione “Stige”. A correre c'è solo un candidato, ovvero il sindaco di Crotone Ugo Pugliese, il quale ha ricevuto l'appoggio politico bipartisan, in quanto rappresentante istituzionale del capoluogo pitagorico. L'urna rimarrà aperta fino alle ore 20 di questa sera, dopodichè avverrà lo spoglio davanti ai dirigenti dell'ente che stanno seguendo le operazioni di voto.

Fino alla tarda mattinata, hanno votato circa quaranta aventi diritto, tra sindaci e consiglieri comunali del territorio; tra questi, sette consiglieri del Comune di Crotone – Enrico Pedace, Vincenzo De Franco, Fabiola Marrelli, Raffaella Cavallo, Renato Carcea, Giuseppe Pucci della maggioranza, e Mario Galea dell'opposizione. Virtualmente, qualora questi sette voti andassero nella direzione predominante, ovvero quella dell'unico candidato, Ugo Pugliese sarebbe già eletto presidente della Provincia; questo in ragione del fatto che – secondo la nuova normativa riguardo al nuovo assetto degli enti intermedi - gli esponenti del Comune pitagorico hanno un “peso di voto” maggiore rispetto agli altri enti comunali della provincia.

«Confido nelle istituzioni – ha dichiarato il presidente facente funzioni dell'ente intermedio e sindaco di Mesoraca Armando Foresta – Pugliese è un candidato istituzionale, è il candidato più rappresentativo perchè rappresenta la città di Crotone. Mi auguro che tutti i consiglieri comunali facciano quadrato su questa scelta, su questo sacrificio da parte del sindaco. Dovesse avvenire il contrario, sarebbe veramente un'occasione persa per tutti».