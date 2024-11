La difficile situazione dell’ente Provincia, è stata posta all’attenzione del presidente del Consiglio Matteo Renzi, del Ministro dell’Interno Angelino Alfano e al Ministro alle infrastrutture Graziano Delrio da parte del consigliere regionale Giuseppe Mangialavori

Le continue proteste, dei lavoratori della provincia di Vibo Valentia, hanno fatto si, che il “Caso Provincia”, fosse posto all’attenzione del Governo Nazionale. Lo rende noto-il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori.



“La riforma Delrio - chiarisce il consigliere - si è innestata su una preesistente crisi finanziaria dell’ente, depotenziandola, in ogni sua operatività. Le difficoltà più tangibili si sono registrate sul sistema viario che è obiettivamente a pezzi. Le cronache raccontano di incidenti che si succedono con drammatica puntualità. Vicenda dolorosa anche quella che riguarda i dipendenti rimasti a carico dell’ente. Tali lavoratori, per molti mesi non hanno percepito lo stipendio. Detta situazione non è stata mai del tutto superata e gli stipendi sono pagati a singhiozzo”.



“Si sollecita - conclude Mangialavori - il Ministro Delrio, a farsi carico, direttamente dell’amministrazione della Provincia di Vibo Valentia”.



MC