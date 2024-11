«È stato appena approvato un ordine del giorno alla Camera dei Deputati che impegna il Governo a valutare le misure necessarie agli enti locali, in difficoltà finanziaria, di sanare le anomalie di bilancio che ne impediscono l'operatività istituzionale». Così un comunicato congiunto dei parlamentari cinquestelle Dalila Nesci e Riccardo Tucci.



«Il provvedimento appena approvato – spiega la nota - potrebbe dare una grande boccata di ossigeno all’Ente della Provincia di Vibo che, per le vicende a tutti note, ancora non riesce ad approvare il suo bilancio. Inoltre tale misura di aiuto ad un ente provinciale in difficoltà - come quello di Vibo Valentia - potrebbe coadiuvare il Presidente Solano a risolvere il problema dell’istituto Scientifico “Giuseppe Berto”».



«Nei prossimi giorni – prosegue - contiamo di far arrivare la questione Vibonese sul tavolo della Vice Ministra del Mef, Laura Castelli, che ha già dimostrato attenzione e responsabilità nei confronti degli enti locali in dissesto», ha concluso.