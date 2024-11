Ad essere chiamati ad esprimere la propria preferenza i sindaci e i consiglieri comunali del territorio che hanno scelto il primo cittadino di Zambrone come rappresentante dell'ente

La Provincia di Vibo Valentia ha un nuovo presidente. Si tratta di Corrado L’Andolina. Il risultato è stato decretato dalle urne dopo una intensa giornata di votazioni. Ad essere chiamati ad esprimere la propria preferenza, in queste elezioni di secondo livello, i sindaci e i consiglieri comunali. Escluso solo il Comune di Soriano Calabro i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. In totale, gli aventi diritto erano 585 elettori.

Corrado L’Andolina ha ottenuto 50549 voti ponderati contro i 37137 di Giuseppe Condello. Ad elezione avvenuta, Corrado L’Andolina ha dichiarato: «È un’emozione profonda perché è il coronamento di un percorso politico, di un impegno che ha una storia molto antica. Le sensazioni sono di gioia e di emozione. La promessa è quella di un presidente che non lesinerà energie. La generosità dell’impegno sarà lo slogan ma la linea di condotta che animerà la mia azione politico-amministrativa».

Chi è Corrado L'Andolina

L’Andolina, sindaco di Zambrone, è cresciuto nelle fila del partito socialista. Negli ultimi tempi si era avvicinato alle posizioni di Forza Italia. Era sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra: Fi, Fratelli d’Italia, Italia al Centro, Noi Moderati, Lega e Udc. Battuto lo sfidante Giuseppe Condello, sindaco di San Nicola da Crissa e coordinatore provinciale di Italia Viva. Il candidato civico è stato sostenuto nella sua corsa alla presidenza dell’ente intermedio dal centrosinistra. Con le elezioni odierne termina ufficialmente l’era di Salvatore Solano. Il primo cittadino di Stefanaconi - si ricorderà- venne eletto nell’ottobre del 2018 con il sostegno di Forza Italia.