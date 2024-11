I due movimenti di opposizione in Consiglio comunale lasciano aperta la porta della collaborazione con il Pd ma potrebbero far valere il peso dei numeri al momento della scelta del candidato

Il Partico Democratico catanzarese guarda alle elezioni provinciali del 31 ottobre e pensa ad una grande coalizione da opporre al centrodestra ma ad attenderlo, tra i movimenti di centrosinistra a cui adesso tende la mano, potrebbe trovare una brutta sorpresa. Forte dei numeri raggiunti in Consiglio comunale e del conseguente voto ponderato che potrebbero far valere al momento del voto, Sergio Costanzo capogruppo di Fare per Catanzaro e Nicola Fiorita leader di Cambiavento hanno deciso di imboccare la strada dell’autonomia. È infatti in via di costituzione una lista civica che coagulerà non solo i due movimenti d’opposizione nell’assemblea civica catanzarese ma capace anche di attrarre consensi sul territorio.

Lista civica

Al fianco della lista in via di formazione tra le fila del Partito Democratico, ve ne sarà dunque un’altra a vocazione civica. Per ora si lascia aperta la porta della collaborazione. Le due formazioni potrebbero infatti sostenersi esprimendo un unico candidato da opporre al centrodestra ma è proprio su questo punto che i due leader di Fare per Catanzaro e di Cambiavento potrebbero far valere il peso dei numeri: cinque consiglieri comunali contro i quattro del Partito Democratico, se si considera il non ancora ufficializzato passaggio di Libero Notarangelo nel gruppo democrat e il socialista Roberto Guerriero.

Il Pd

Nel frattempo, il Partito Democratico dopo la riunione organizzata ieri sera ha dato mandato al presidente uscente Enzo Bruno e al segretario provinciale Gianluca Cuda di convocare una interpartitica del centrosinistra per rilanciare l’alleanza. Nei prossimi giorni si terrà un’altra assemblea dei sindaci per iniziare un percorso finalizzato alla scelta dei candidati della lista, e in maniera condivisa con gli alleati, arrivare all’individuazione di un candidato presidente che sia aggregante. La ricerca è indirizzata tra i sindaci che hanno ancora di fronte un mandato di almento 18 mesi e tra i partecipanti alla riunione di ieri erano presenti quelli di Sellia Davide Zicchinella, di Santa Caterina Ciccio Severino, di Amato Saverio Ruga, di Cardinale Danilo Staglianò, di Zagarise Domenico Gallelli e di Sant’Andrea Apostolo Nicola Ramogida.

Luana Costa

