Il primo cittadino di Orsomarso e candidato a presidente della Provincia per il centrodestra non avrebbe presentato il numero sufficiente di firme necessarie per convalidare la candidatura

COSENZA - Clamorosa esclusione dalla competizione per la presidenza della provincia di Cosenza Antonio De Caprio. L'Ufficio elettorale ha rigettato la candidatira del sindaco di Orsomarso per non avere presentato un numero sufficiente di firme valide a corredo della documentazione. Sarà dunque una volata in solitaria per il candidato del centrosinistra Franco Iacucci. Il Sindaco di Aiello Calabro è infatti rimasto l’unico pretendente alla carica di presidente della Provincia, secondo quanto reso noto con verbale ufficiale dall’Ufficio Elettorale a conclusione della verifica della documentazione dei candidati a presidente e delle liste dei candidati al Consiglio Provinciale. La candidatura di Antonio De Caprio è stata bocciata poiché, a corredo della documentazione, sono state presentate soltanto 267 sottoscrizioni a fronte delle 269 necessarie. Inoltre, nove di queste sono state depennate perché non valide. In ogni caso, anche senza le esclusioni effettuate il candidato non avrebbe comunque raggiunto il numero minimo per l’ammissibilità della candidatura stessa. Restano invece in pista le sette liste di Amministratori locali che andranno a comporre il nuovo Consiglio Provinciale.