La candidatura accolta unanimemente della coalizione civica e progressista e dall'Assemblea dei Sindaci e dei capogruppo del PD

La proposta di candidare Franco Iacucci a Presidente della Provincia di Cosenza, avanzata dalla Segreteria provinciale, è stata accolta unanimemente della coalizione civica e progressista e dall'Assemblea dei Sindaci e dei capogruppo del PD.

All'Assemblea hanno partecipato circa 70 amministratori, tra Sindaci e capogruppo, rappresentanti di altrettante amministrazioni comunali. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dalla segreteria provinciale del partito di Cosenza. È stato espresso, inoltre, vivo apprezzamento per il progetto politico, per lo spirito unitario con cui è stato messo in campo e soprattutto per la figura di Franco Iacucci.





«Ringrazio il mio Partito, il Segretario provinciale Guglielmelli e il Segretario regionale Magorno, i Sindaci e gli amministratori - ha dichiarato Franco Iacucci - per le bellissime parole espresse e per l'impegno che metteranno in questa sfida.Credo che ci siano tutti i presupposti per vincere e soprattutto per mettere in campo un progetto inclusivo, capace di unire i territori della nostra vasta provincia ed in grado di valorizzare tutte le amministrazioni comunali, vero avamposto dello Stato e della buona politica. Nelle prossime ore, infine, - ha concluso Iacucci- altre forze politiche e altri amministratori saranno a nostro fianco a dimostrazione dell'attrattività della nostra proposta».