Dei 16 seggi previsti ben 7 sono andati al Pd. Per il centrodestra eletti due consiglieri. Eletto anche Luca Morrone

Le operazioni di scrutinio del voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza si sono concluse rapidamente. I risultati non sono stati ancora ufficializzati, ma il quadro degli eletti è comunque già piuttosto chiaro.

Dei 16 seggi disponibili, ben 14 sono andati a candidati della coalizione che ha sostenuto Iacucci, anche se tecnicamente, non esiste un collegamento diretto tra le liste ed il presidente. Il Partito Democratico ha eletto sette consiglieri. Si tratta di Graziano Di Natale, consigliere comunale di Paola, che ha guidato l’Ente negli ultimi quattro mesi in qualità di consigliere anziano facente funzioni di presidente, dell’assessore di Mendicino Francesco Gervasi, del giovane sindaco di Rovito Felice D’Alessandro, del riconfermato Franco Pascarelli, consigliere comunale di Cetraro, dei sindaci di Spezzano Albanese e San Basile, Ferdinando Nociti e Vincenzo Tamburi e del consigliere comunale di Acri Giuseppe Capalbo.

La lista “Insieme per la Provincia” ha conquistato tre seggi in favore del riconfermato Lucantonio Nicoletti, consigliere comunale di Bisignano, di Luca Morrone, consigliere comunale di Cosenza, e di Saverio Audia, di San Giovanni in Fiore, vicino alle posizioni di Giacomo Mancini.

Un seggio anche per la lista “Il Coraggio di Cambiare” presentata dal consigliere regionale Giuseppe Graziano. Se lo è aggiudicato il consigliere comunale di Rossano Vincenzo Scarcello. Eletto anche Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo e candidato della lista di Orlandino Greco “Italia del Meridione”.

Per il centrodestra sono stati eletti due consiglieri provinciali, entrambi inseriti nella lista “Cosenza Azzurra”. Si tratta del consigliere comunale di Cosenza Sergio Del Giudice e del consigliere comunale di Rende Eugenio Aceto. Per il Nuovo Centro Destra eletti Ugo Gravina, consigliere comunale di Montalto Uffugo e Mario Bartucci, consigliere comunale di Rende.

Salvatore Bruno