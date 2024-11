INTERVISTA | Il primo cittadino di Corigliano-Rossano: «L'Ente deve diventare un valido interlocutore per i comuni nella gestione dei fondi del Pnrr»

Tenta la scalata alla presidenza della provincia di Cosenza non solo per restituire centralità alla terza città più popolosa della Calabria e, di riflesso, all’intera fascia jonica, ancora oggi relegata a mera periferia. Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, con la propria candidatura intende anche riaprire un confronto tra gli amministratori locali sul ruolo dell’ente sovracomunale, chiamato a ricoprire un ruolo non secondario anche nella gestione dei fondi del Pnrr.

Rompere gli schemi

Ma la sua presenza rompe anche gli schemi del bipolarismo politico cui eravamo abituati, attribuendogli di fatto la patente del terzo incomodo: «Io sono una persona di centrosinistra – dice – La mia è una candidatura a disposizione di tutti i colleghi amministratori ed è una sfida per tutta la classe dirigente e politica emergente. C’è bisogno di un Ente che stia vicino ai comuni, che li coordini, che sia un interlocutore valido anche per la gestione dei fondi del Pnrr. Questo è il senso della mia candidatura». Ecco l’intervista rilasciata al nostro network.