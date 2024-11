Si chiude questa mattina, 4 febbraio, alle ore 12 il termine per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio provinciale di Cosenza per il voto del 24 febbraio prossimo. Poco prima delle dieci depositata la lista di Italia del Meridione, il movimento guidato dal consigliere regionale Orlandino Greco. Ecco l’elenco completo:

LISTA IDM

Ramundo Gianfranco – Sindaco di Fuscaldo

Altomare Emanuela – Consigliere comunale di Cellara

Attanasio Donatella - Consigliere comunale di Longobardi

Barbanera Maria Vincenzina - Consigliere comunale di Dipignano

Cesareo Tommaso - Consigliere comunale di Cetraro

Cosenza Silvano - Consigliere comunale di Laino Borgo

De Rango Franchino - Consigliere comunale di Rende

Di Ciancio Graziella - Consigliere comunale di San Benedetto Ullano

Falabella Rosa - Consigliere comunale di Villapiana

Napoli Agostino - Consigliere comunale di Marano Principato

Orrico Eugenio - Consigliere comunale di Scalea

Pandolfi Maria Antonietta - Consigliere comunale di Nocara

Perri Angelo Francesco - Consigliere comunale di Bianchi

Ricca Amerigo - Consigliere comunale di San Sosti

Vincenzi Antonietta - Consigliere comunale di Civita

Zumpano Valerio - Consigliere comunale di Mandatoriccio

Il consigliere sottratto a Marcello Manna

Nella lista di Italia del Meridione figura dunque anche il consigliere comunale di Rende, Franchino De Rango. Sul piano politico si tratta di una candidatura che potrebbe anche mettere in crisi l'amministrazione del sindaco del Campagnano, Marcello Manna. De Rango, infatti, è uno dei consiglieri eletti nelle file della coalizione guidata da Pasquale Verre, passato con la maggioranza dopo la rottura tra lo stesso Manna ed il gruppo di Rende Centro Destra. Italia del Meridione però, per bocca del suo leader Orlandino Greco, ha già manifestato la volontà di presentarsi, nelle prossime amministrative rendesi, in contrapposizione a Manna. Per cui è probabile che Franchino De Rango ritiri il proprio appoggio al sindaco in carica già a partire dal prossimo consiglio, facendo venire meno i numeri necessari al prosieguo dell'esperienza amministrativa, ormai comunque in dirittura d'arrivo. Peraltro proprio Manna aveva convocato una conferenza stampa per sabato scorso 2 febbraio, in cui avrebbe dovuto annunciare Franchino De Rango come proprio candidato alle provinciali insieme ad Andrea Cuzzocrea. Conferenza stampa disdetta, probabilmente proprio per il mancato accordo tra i due.