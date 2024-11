La decisione presa nel corso di una riunione congiunta del gruppo consiliare, dei segretari di circolo e di tecnici di area del PD. Il comitato avrà lo scopo di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie in merito al Psc

Si è tenuta ieri nella sede della Federazione Provinciale di viale Trieste una riunione congiunta del gruppo consiliare, dei segretari di circolo e di tecnici di area del PD con all'ordine del giorno la costituzione di un gruppo di lavoro sul PSC del Comune di Cosenza. All'incontro erano presenti, tra gli altri, Gabriele Petrone segretario del Circolo Centro Storico e Frazioni, il Capogruppo in Consiglio comunale Damiano Covelli, i consiglieri Bianca Rende ed Alessandra Mauro.

Nel corso della riunione sono stati confermati i rilievi critici già evidenziati nella conferenza stampa indetta dal coordinatore della Grande Cosenza Carlo Guccione lunedì scorso. Il PSC adottato dalla maggioranza Occhiuto è figlio di una concezione asfittica e municipalistica della città, senza respiro strategico e, soprattutto, avulso dalla prospettiva della costruzione della città unica dell'area urbana cosentina che pure, a parole, il Sindaco Occhiuto dice di voler realizzare.

L'obiettivo della costituzione di un tavolo tecnico

In particolare poi, sono state messe in evidenza le palesi incongruenze sulle prospettive di sviluppo demografico della città: come è possibile pensare ad un recupero e ad un rilancio del centro storico se si prevedono poco più di 600 nuovi abitanti in questa parte della città ? E inoltre come si fa a negare diritti acquisiti nelle frazioni per quanto riguarda una sia pur minima fabbricabilità e spostare tutto in alcune aree della città dove la proprietà dei terreni può far pensare ad interessi speculativi? Per tutti questi motivi si è deciso di insediare un comitato tecnico per formulare le osservazioni di carattere generale sul PSC. Il comitato avrà altresì lo scopo di fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie alla produzione delle osservazioni previste nei termini di legge a tutela di diritti che potrebbero essere messi in discussione dal Piano.



Il compito di coordinare questo comitato è stato affidato all'arch. Giovanna Tartoni.